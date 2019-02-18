РИАМО – 18 фев. В «Лыжне строителей – 2019» в Москве приняли участие почти полторы тысячи человек, отдельным номером программы праздника стала семейная лыжная эстафета, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В спортивном празднике «Лыжня строителей – 2019», который прошел накануне на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», приняли участие почти 1,5 тысячи человек из 22 организаций столичного Стройкомплекса. Такое большое количество участников, многие из которых пришли на лыжню целыми семьями, свидетельствует, что здоровый образ жизни для московских строителей не цель, а реальность», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он дополнил, что в этом году строители соревновались не только на лыжне.

«Любой желающий мог принять участие в турнире по мини-футболу. Этот вид не входил в обязательную программу соревнований», – заявил Левкин.

Кроме того, по его словам, отдельным номером программы праздника стала семейная лыжная эстафета.

«В ней приняло участие 72 семьи, при этом в стартах участвовало 125 детей. Все они, независимо от времени прохождения дистанции, были награждены медалями, сладкими подарками и сувенирами», – дополнил Левкин.

Он уточнил, что первое место в семейной эстафете заняли представители АО «ДСК – 1», на втором оказались спортивные семьи из АО «Мосремстрой», а третье – АО «Мосинжпроект».

Главные забеги, которые влияли на распределение команд в турнирном зачете зимней спартакиады строителей Москвы, проводились на дистанции три километра у женщин (в двух возрастных категориях – до 45 лет и старше 45 лет) и на пять километров у мужчин (в возрастных категориях до 50 лет и старше 50 лет).

«Кроме того, мужчины соревновались на дистанции 10 километров в абсолютной возрастной категории», – подчеркивается в пресс-релизе.

Так, в общекомандном зачете по лыжным гонкам (по 10 лучшим результатам) первое место заняла команда «ДСК – 1», второе место – «Мосинжпроект», на третьей позиции оказались представители Мосгосэкспертизы.

«Команда департамента градостроительной политики также получила дополнительные очки в общекомандном зачете зимней спартакиады строителей Москвы», – резюмировал Левкин.