РИАМО - 18 фев. В конькобежном центре «Коломна» прошел полуфинал Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки», говорится в сообщении пресс-службы центра.

«На коломенский лед вышли около 180 спортсменов (11-13 лет) из 18 регионов зоны «Запад»: Республик Карелия и Коми, Краснодарского края, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Московской, Мурманской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Программа соревнований включала забеги на дистанциях 500 метров и 1000 метров», – говорится в сообщении.

В первый соревновательный день победительницей на дистанциях 500 метров и 1000 метров среди девушек стала Камила Ханбалаева (Москва). У юношей на дистанциях 500 метров и 1000 метров лучший результат показал Егор Абращенко (Москва).

Во второй день «Серебряных коньков» московские конькобежцы Камила Ханбалаева и Егор Абращенко доказали безоговорочное лидерство, снова пробежав дистанции 500 метров и 1000 метров быстрее всех.

В командном зачете победила команда Москвы, второе место – у команды Московской области, третье – у команды Владимирской области.

Финал Всероссийских соревнований «Серебряные коньки» также пройдет в конькобежном центре «Коломна» ровно через месяц - 16-17 марта.