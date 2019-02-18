РИАМО - 18 фев. В Международной выставке молочной и мясной индустрии планируют принять участие порядка 30 подмосковных компаний, аграрии региона на выставке смогут узнать о новых технологиях и поставках оборудования и продвинуть на рынок свои идеи, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств состоится 19 – 22 февраля в Москве.

«В этом значимом мероприятии планируют принять участие порядка 30 подмосковных компаний. Это уже 17-я по счету выставка. За время работы она зарекомендовала себя как бизнес-мероприятие, на котором встречаются специалисты молочных, мясных хозяйств и животноводства, получают самые последние отраслевые новости, экспертные оценки развития бизнеса», — сказал Разин.

Он добавил, что на территории региона уже стабильно работают множество переоборудованных по современным технологиям и роботизированных ферм.

«Подмосковные аграрии на выставке смогут узнать о новых технологиях и поставках оборудования, также продвинуть на рынок свои идеи, в том числе в области переоборудования своих молочных комплексов», — уточнил министр.

По его словам, посещение выставки позволит изучить последние предложения ведущих поставщиков индустрии, найти новых клиентов и партнеров, что будет способствовать развитию сельскохозяйственного производства в каждом регионе и в стране в целом.

Международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств существует с 2002 года. Здесь представляются оборудование и технологии для модернизации и повышения эффективности деятельности агрохолдингов, предприятий молочной и мясной индустрии, животноводческих и фермерских хозяйств.