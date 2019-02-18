РИАМО - 18 фев. Общегородской фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице с 1 по 10 марта, на его площадках гостям предложат разноцветные, полосатые и «молодильные» блинчики, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На 15 фестивальных площадках – они по традиции расположатся в самом центре Москвы и в столичных округах – можно будет отведать сотни разновидностей блинов: от «блинной классики» со сметаной или медом до самых оригинальных «авторских» блинов с разнообразными начинками. Посетители смогут и сами научиться печь необычные блины, освоить секреты ремесел и поиграть в подвижные игры.

«В этом году на «Московской Масленице» будет особенно много кулинарных школ – они откроются почти на всех участвующих площадках! У каждой школы будет свое название и тематическое расписание-«меню». К примеру, в «Блинной» на площади Революции, дети, под руководством опытных поваров, приготовят полезные блины из овсяной, гречневой, цельнозерновой муки, испекут ватрушки с фермерским творогом, а также заварят тесто для ажурных блинчиков», – говорится в сообщении.

В «Буфетной» на бульваре Дмитрия Донского испекут сибирские заварные блинчики, узнают рецепт блинов по-казачьи, приготовят бездрожжевой хлеб с каленой солью. В «Лавке еды» на площади Славы научат печь блинный пирог с овощами. В «Блин клубе» на Профсоюзной раскроют секреты приготовления блинных тортов и роллов, а также необычных полосатых блинов и даже блинов из черемухи.

В «Блинном маркете» на Сиреневом бульваре в Троицке можно будет, помимо прочего, освоить старинный рецепт гречневых блинчиков. А в «Блинном цеху» на площади Юности в Зеленограде – испечь разноцветные и полезные манно-овсяные блинчики.

Детские кулинарные школы в дни «Московской Масленицы» также будут работать на Митинской и Городецкой улицах.

«На Тверской площади поучиться печь блины смогут как юные, так и взрослые гости фестиваля. В расписании местной кулинарной школы – самые оригинальные и вкусные масленичные блины по мотивам русских сказок. К примеру, мы испечем кружевные блины для Царевны-Лебедь, блины с полбой по «Сказке о попе и работнике его Балде», – добавляется в пресс-релизе.

Здесь же можно будет приготовить блины с медом и халвой,как в сказке «Шамаханская царица», а еще – «молодильные блины» с яблоками и даже «Изумрудные» блины по рецепту Белки из «Сказки о царе Салтане».

На центральных и окружных площадках юные гости фестиалясмогут проверить свою физическую форму с помощью интерактивного силомера «закати блин», покататься на каруселях, качелях и лошадках-качалках, поиграть в волчок, «мельницу» или, к примеру, игру «Лиса и гуси» (разновидность шашек) и собрать большой масленичный паззл. Ну, а сфотографироваться на память можно будет с арт-объектами в виде кукол-маслениц и матрешек.

На Тверской площади главной темой станут русские сказки. Встречать гостей здесь будут любимые сказочные персонажи: Иван-царевич, Финист Ясный сокол, Василиса Премудрая, Марья Моревна, Аленушка, а в колодце на площадке поселится сказочная щука, которая умеет исполнять желания. Каждый день герои сказок будут играть с посетителями в масленичные игры, водить хороводы, разучивать колядки и разыгрывать представления.

Также на бульваре Дмитрия Донского детей каждый день будут ждать в «Лесной лавке» – там можно будет научиться расписывать аксессуары в хохломской технике и мастерить масленичных куколок. В «Доме народных промыслов» на Городецкой гости создадут игрушки из глины, а также научатся ткать яркие пояса.

В «Мастеровой усадьбе» на площади Славы можно будет узнать все про историю и традиции празднования Масленицы, порисовать акварелью, расписать куклу-неваляшку в гжельской технике, а также изучить ювелирную технику филигрань. В «Городе мастеров» на Митинской дети освоят азы гончарного мастерства и ткачества.

В «Бюро декора» на улице Хачатуряна посетители познакомятся с техниками палехской и мезенской росписи. А на Ореховом бульваре будут идти одновременно две программы занятий: в «Доме ремесленника» можно будет научиться работать с деревом, а в «Творческой мастерской» – познакомиться с традициями русских орнаментов.