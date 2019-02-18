Как сменить работу: лайфхаки от HR и провальные собеседования

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Прежде чем сменить место работы, стоит грамотно все взвесить и решить, действительно ли перемены того стоят, ведь часто люди увольняются на эмоциях, отмечает карьерный консультант Юлианна Васкевич.

«Мне не раз приходилось видеть сотрудников, которые гордо несут заявление на стол начальнику с фразой: «Да кто вы тут без меня!» Но не стоит обольщаться – если кадровая служба хорошо работает, то на замену сотрудника уйдет не более 2-3 недель», - говорит эксперт.

Менять работу стоит в четырех случаях:

- если не устраивает зарплата;

- нет возможностей для карьерного роста;

- конфликтные отношения с руководством по независящим от вас причинам;

- ощущение, что нынешняя работа точно не является вашим призванием.

«Если появляется ощущение, что вы не на своем месте и хотите полностью сменить область деятельности, нужно собрать полную информации об этом рынке и не бояться самых низких должностей, вроде ассистента», - советует специалист по HR Анастасия Птушко.

Возможно, для этого потребуется наработать необходимые навыки: пройти обучающие программы и стажировки, окончить курсы и проштудировать литературу по теме.

Творческим людям следует сосредоточиться на сборе интересных работ для портфолио, а при поиске новых проектов посещать больше выставок, концертов и других культурных мероприятий.

По мнению Птушко, также оптимальная причина для смены работы – желание карьерного роста. Однако если человек меняет работу чаще, чем раз в два года, у нанимателя складывается впечатление, что он просто не справляется со своими обязанностями.

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