Как сменить работу: лайфхаки от HR и провальные собеседования

Когда стоит менять работу
Прежде чем сменить место работы, стоит грамотно все взвесить и решить, действительно ли перемены того стоят, ведь часто люди увольняются на эмоциях, отмечает карьерный консультант Юлианна Васкевич.
«Мне не раз приходилось видеть сотрудников, которые гордо несут заявление на стол начальнику с фразой: «Да кто вы тут без меня!» Но не стоит обольщаться – если кадровая служба хорошо работает, то на замену сотрудника уйдет не более 2-3 недель», - говорит эксперт.
Менять работу стоит в четырех случаях:
- если не устраивает зарплата;
- нет возможностей для карьерного роста;
- конфликтные отношения с руководством по независящим от вас причинам;
- ощущение, что нынешняя работа точно не является вашим призванием.
«Если появляется ощущение, что вы не на своем месте и хотите полностью сменить область деятельности, нужно собрать полную информации об этом рынке и не бояться самых низких должностей, вроде ассистента», - советует специалист по HR Анастасия Птушко.
Возможно, для этого потребуется наработать необходимые навыки: пройти обучающие программы и стажировки, окончить курсы и проштудировать литературу по теме.
Творческим людям следует сосредоточиться на сборе интересных работ для портфолио, а при поиске новых проектов посещать больше выставок, концертов и других культурных мероприятий.
По мнению Птушко, также оптимальная причина для смены работы – желание карьерного роста. Однако если человек меняет работу чаще, чем раз в два года, у нанимателя складывается впечатление, что он просто не справляется со своими обязанностями.
Как правильно уволиться
Увольняться лучше всего в январе, когда происходит полный расчет сотрудников, советуют эксперты.
По статистике, поиск нового места в среднем занимает 1-6 месяцев. Перед этим стоит рассчитать свой бюджет и обеспечить «подушку безопасности», отложив на жизнь в необходимую сумму.
Если начать поиск нового места до увольнения, не поставив начальство в известность – можно попасть впросак, ведь резюме отслеживают кадровые службы.
«Лучше уведомить начальника о поиске и отказаться от создания второго резюме по другому профилю, так как кадровики его обязательно увидят и засомневаются в вашей мотивации», - советует Птушко.
Следует подумать и о хорошем завершении отношений с коллегами – если вы меняете компанию, а не профиль деятельности, связи с ними могут пригодиться.
Не стоит заканчивать работу прогулом, это может грозить увольнением по статье. Как правило, сотрудник уходит либо по собственному желанию, либо по соглашению сторон. Поэтому наниматели понимают, что увольнение «по статье» в 90% случаев заслуженно.
Ольга, 20 лет, продавец-консультант:
«Год назад я устраивалась в бутик крупного ТЦ. У меня уже был опыт, но перед увольнением я пропустила смену – нужно было срочно уехать. В трудовой стоял прогул, и я решила соврать. На собеседовании сказала, что начальник из ненависти напакостил. На следующий день мне перезвонили, объяснив, что связались с бывшим руководителем, узнали правду и посоветовали обратиться в компанию, где сидят люди поглупее».
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Какая работа вам подходит
Необходимо определиться с типом карьеры, в котором вы хотите реализоваться.
- Статический тип карьеры подходит не самым амбициозным работникам, для которых деньги – не главное в жизни; в приоритете – стабильность и психологический комфорт.
- Профессиональный тип – идеальный вариант для практичных и увлеченных своим делом. Такой сотрудник несомненно захочет интересных проектов, но при высокой зарплате.
- Творческий тип карьеры – мечта романтиков, которые влюблены в свое призвание и готовы работать за идею. Выполнение рутинных дел ради высокой зарплаты их отпугнет.
- О предпринимательском типе карьеры стоит задуматься азартным людям, которые нацелены на рост дохода и жизненного статуса, а также восхищение коллег.
Составление резюме
В резюме все ваши заслуги и опыт должны быть четко прописаны, а бланк – структурно оформлен и хорошо читабелен.
Фотография в резюме всегда будет плюсом – так его легче заметить, а отклик сложнее пропустить или удалить. Почтовый ящик должен соответствовать профессиональному статусу, без «сладких» фраз.
Указывать желаемую зарплату лучше написать сумму на 15 – 20% больше, чем ваша нынешняя. Это даст возможность торговаться без ущерба для собственных интересов.
«В России понятие высокой зарплаты – это сумма от 250 тысяч рублей в месяц. Но нужно понимать, что это определенные сферы – медицина, подбор персонала и программирование», - отмечает Юлианна Васкевич.
Описывая опыт работы, особое внимание стоит уделить последним трем годам. Это интересует работодателей намного больше первых шагов в карьере соискателя. Также не нужно игнорировать графу «Ключевые навыки», поскольку они указывают на особые способности у вас, как у специалиста.
Сопроводительное письмо – ключ к сердцу рекрутера. В нем стоит избегать банальных фраз и четко дать понять нанимателю, что он выиграет, взяв на работу именно вас.
«Как-то я получила резюме, где в разделе «О себе» один мужчина начал рассказ с фразы «Каждый кузнец своей судьбы», а другой писал «капсом» слово «автомобиль» по два раза в каждом предложении. Чувство юмора и философия в анкете, конечно, неуместны» - объясняет Анастасия Птушко.
Подготовка к собеседованию
Необходимо как можно больше узнать о компании, в чем ее специфика, каков масштаб на рынке. Блеснув такими знаниями, можно заработать пару балов в глазах работодателя.
Еще один важный момент – форма одежды. Подбирать ее стоит исходя из рода деятельности компании и должности, на которую претендует соискатель. По словам Васкевич, идеальным вариантам будет кэжуал в неброских тонах. Кроме того, одежда должна соответствовать желаемой зарплате.
Олег, 36 лет, менеджер:
«Однажды, собираясь на собеседование, я решил выглядеть максимально респектабельно и надел лучший костюм. Захожу в компанию в выглаженном пиджаке, с начищенными до блеска ботинками –а все одеты в обычные футболки и джинсы. Начальник отдела приподнял бровь, когда я вошел к нему в кабинет. Из-за этого чувствовал себя некомфортно и терялся. В итоге с работой меня прокатили».
Карьерный консультант Юлианна Васкевич:
«Бывают ситуации, когда девочка приезжает на «Бентли» с сумочкой за 60 000 рублей, а претендует на зарплату в 40 000. Глядя на нее, возникает справедливый вопрос: как замотивировать такую сотрудницу, чтобы она приходила на работу, а не в спа-салон».
Худшее, что можно сделать – опоздать на собеседование. Это огромный минус в глазах нанимателя, который говорит о том, что человек не ценит чужое время и не умеет планировать свое, добавляет специалист.
По мнению консультантов, беспроигрышная формула для получения работы – быть действительно хорошим специалистом и рассказать, какие бонусы получит компания, если наймет именно вас.
При этом, когда соискателя просят рассказать о себе – это вопрос о способностях.
«Однажды я проводила собеседование по скайпу и соискатель вместо своих профессиональных навыков начала описывать мне свою семейную историю и показывать своих детей, направляя на них камеру. Это было очень странно», - вспоминает Анастасия Птушко.
Говорить во время интервью стоит четко и уверенно. Главные табу – плохо отзываться о предыдущем начальстве и врать о своих навыках.
Наталья, 28 лет, секретарь:
«На протяжении двух месяцев я хотела заполучить «хлебную» работу в одной конторе. Собеседование шло как по маслу, пока меня не спросили, владею ли я в совершенстве английским. Я ответила утвердительно, хотя у меня был разговорный уровень, но не более. Думала, выкручусь с онлайн-переводчиком. И тут передо мной кладут тест с вопросами, которые я даже прочесть не могу. Пришлось извиниться и уйти».
Юлианна Васкевич добавляет, что соискателю важно сразу определить, кто будет проводить собеседование.
Так, специалиста по подбору персонала интересует сотрудник, который будет работать максимально длительный срок. Руководитель отдела хочет найти человека, на которого можно переложить часть работы. Основная же задача собственника бизнеса – нанять того, кто будет приносить финансовую выгоду его компании.
Как пройти испытательный срок
Чтобы удержаться на плаву на новом месте, в первые три месяца необходимо соблюдать нескольких простых правил:
- Не боятся проявлять инициативу;
- Как можно быстрее включиться в работу и доказать свою полезность;
- Быть дружелюбным и избегать конфликтов с новыми коллегами;
- Не расслабляться во время испытательного срока, когда появляется соблазн в рабочее время заглянуть в соцсети или уйти пораньше.
Где искать работу
Помимо популярных HeadHunter и Superjob, Анастасия Птушко рекомендует искать вакансии в хороших кадровых агентствах (например, британское «Hays», филиал которого базируется в Москве или российское «Анкор»).
Существует и множество бутиковых кадровых агентств, нацеленные на узкие направления, например, программирование.
Также не стоит сбрасывать со счетов друзей и знакомых, которые могут разместить информацию о вакансии вашей мечты в своих соцсетях.
Кроме того, жителям области не стоит пренебрегать и обычными газетными объявлениями, которые не теряют своей актуальности.
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