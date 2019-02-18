РИАМО - 18 фев. Школа №34 в Раменском районе Подмосковья не проводила эвакуацию учеников и персонала, информация о кинологах, проверяющих бесхозную коробку, найденную на пороге школы, не соответствует действительности, сообщила РИАМО директор школы Евгения Никифорова.

Ранее в СМИ появилась информация о найденном у порога школы бесхозном предмете.

«Никаких кинологов нет, эвакуация не проводилась. Бесхозных коробок никто не находил. Информация не соответствует действительности», - сказала Никифорова.