РИАМО - 18 фев. В ближайшее время посетителям павильона «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ начнут выдавать аудиогиды на пяти языках для самостоятельных экскурсий, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Сейчас специалисты макета заканчивают техническую работу по организации нового сервиса для посетителей. Аудиогиды будут работать на русском, английском, немецком, французском и китайском языках», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Кроме того, по его словам, для удобства посетителей одно из четырех светотехнических шоу – «Архитектурные стили Москвы» скоро будет сопровождаться дикторским текстом. Посетители смогут более подробно познакомиться с барокко, классицизмом, ампиром, модерном и другими стилями, определявшими лицо столицы.

Левкин отметил, что эти нововведения призваны сделать экскурсии по макету еще более привлекательными для российских и иностранных туристов, которых приходит все больше и больше.

Сейчас общая площадь макета Москвы, который выставлен в специальном «круглом» павильоне на ВДНХ, составляет 368 квадратных метров. Там представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности.

На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке - территорией завода «Серп и молот», на юго-западе - Московским дворцом молодежи, а на западе - Белорусским вокзалом.

Масштаб модели - 1:400. Ее главные особенности - поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.