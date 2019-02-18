РИАМО – 18 фев. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка в парке «Лосиный остров» на востоке Москвы, сейчас проводится допрос матери, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

«По предварительным данным, 18 февраля примерно в 05:35 женщина 1985 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по просьбе последнего заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся», – сказала Иванова.

Она добавила, что после обращения матери в органы были организованы поисковые работы. Позднее мальчик смог выйти к заправке, где его заметили взрослые и сообщили о его местонахождении. Ребенка осматривают врачи и психологи.

Иванова отметила, что сейчас в следственные органы доставлена мама ребенка. Следователи проводят допрос с целью установления истинных обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.