РИАМО - 18 фев. Новый выставочный проект «Война: день за днем» стартует в столичном музее Победы 22 февраля, на нем представят раритеты из фондов в том числе пробитое пулей письмо защитника Москвы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Музей Победы 22 февраля запустит новый выставочный проект «Война: день за днем».

«Каждые две недели предметный ряд выставки будет меняться, рассказывая о героях Великой Отечественной. Посетителям впервые покажут раритеты, которые хранятся в фондах музея», – сказал куратор выставки Дмитрий Фадеев.

Первая мини-выставка в рамках проекта будет посвящена полковнику Виктору Полосухину, командиру 32-й Краснознаменной Саратовской стрелковой дивизии, отличившейся в боях под Москвой. В экспозиции представят около десяти предметов. Среди экспонатов – Полосухину от его дочери Авроры. Письмо было пробито вражеской пулей, нанесшей смертельное ранение полковнику 18 февраля 1942 года под Можайском.

«Письмо, а также фотографии и личные вещи передала в дар музею в начале 2000-х годов дочь полковника Аврора Викторовна. Выставку дополнят кадры кинохроники битвы за Москву из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов», – добавляется в материале.

В Великую Отечественную войну полковник Полосухин проявил свой талант, командуя 32-й стрелковой дивизией, которая во время Московской битвы вела напряженные бои на можайском направлении. Вечером 12 октября 1941 года 32-я стрелковая дивизия приняла первый бой на Бородинском поле. Под командованием Полосухина 32-я дивизия на шесть суток задержала части 40-го механизированного корпуса гитлеровцев, рвавшихся к столице.

Ведя неравные бои с превосходящими силами противника, воины дивизии уничтожили около 10 тысяч солдат и офицеров противника. Сам Полосухин погиб 18 февраля 1942 года под Можайском, недалеко от села Семеновское, в местности, которая называется сейчас Долиной Славы. Захоронен у мемориала павшим в Можайске.