РИАМО - 18 фев. Для иностранных туристов в Москве планируют проводить экскурсии по театру «Ленком», первые экскурсии могут состояться в апреле, сообщил в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям первый заместитель директора театра Сергей Вольтер.

«У нас есть небольшой опыт проведения экскурсий, но эти экскурсии для русскоязычной аудитории были в рамках «Ночи искусств», в рамках других акций департамента культуры столицы. Сейчас совместно с Центральным экскурсионным бюро мы разрабатываем экскурсии, которые были бы интересны иностранным жителям», - сказал Вольтер.

Он отметил, что здание «Ленкома» может представлять интерес для иностранных туристов.

«Думаю, что иностранным туристам будет интересно посмотреть, как строятся декорации, как идет подготовка к спектаклю», - добавил Вольтер.

Он уточнил, что первые экскурсии могут быть проведены для иностранных туристов уже в апреле.