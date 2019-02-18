РИАМО – 18 фев. У 16-летней девушки в одной из столичных кофеен пропал iPhone, стоимость которого оценивается в 110 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 17 февраля в ОМВД России по Красносельскому району поступило заявление от девушки 2003 года рождения.

«Она заявила о том, что в период с 18:50 часов по 19:11 часов неустановленное лицо в кофейне по адресу: улица Мясницкая, дом №11 тайно похитило ее сотовый телефон iPhone стоимостью 110 тысяч рублей – сказал собеседник агентства».

По данному факту проводится проверка, резюмировал представитель пресс-службы.