РИАМО – 18 фев. В центре столицы таксист в ходе конфликта выстрелил одному из пассажиров в живот из травматического пистолета, после он уехал с места происшествия, сообщает РИА Новости.

«Сообщение о стрельбе по адресу: 2-я Фрунзенская улица, дом 12, поступило ночью 17 февраля. У водителя такси и пассажиров возник конфликт. Началась потасовка, пассажиры были пьяны», - говорится в сообщении.

В ходе конфликта таксист достал травматический пистолет и выстрелил одному из пассажиров в живот. После потасовки водитель уехал с места происшествия.

На месте инцидента полицейские нашли две гильзы, а также изъяли травматический пистолет.