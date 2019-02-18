РИАМО – 18 фев. В понедельник утром городской транспорт в районе закрытых станций участка Сокольнической линии полностью справился с перевозкой – им воспользовались более 73 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Местные жители для поездок выбирали компенсационные автобусы КМ, регулярные маршруты наземного транспорта, а также станции «Локомотив» и «Бульвар Рокоссовского» Московского центрального кольца. Благодаря тому, что пассажиры отдали предпочтение МЦК, удалось избежать нагрузок на загруженную станцию «Комсомольскую» – проблем со входом в нее в час пик не возникло.

«На 12:00 наземным транспортом в районе закрытых станций Сокольнической линии воспользовалось 51,2 тысячи пассажиров – это и компенсационный маршрут КМ, и трамвай №13. Большое число людей выбрали этим утром Московское центральное кольцо – на станции «Бульвар Рокоссовского» пассажиропоток вырос почти в четыре раза, а на «Локомотиве» – более чем в два раза. Всего этими станциями МЦК воспользовались более 22 тысяч москвичей», – говорится в сообщении.

С 16 по 24 февраля включительно временно закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Поезда по Сокольнической линии будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская». Для проезда пассажиров организован бесплатный компенсационный маршрут КМ, автобусы которого курсируют каждую минуту.

Пассажирам, привыкшим пользоваться станцией метро «Бульвар Рокоссовского», удобнее всего сесть на одноименной станции МЦК. Пассажирам станции «Черкизовская» удобнее воспользоваться станцией МЦК «Локомотив». Пассажирам станции «Преображенская площадь» быстрее всего доезжать до станции МЦК «Локомотив» на компенсационном маршруте КМ. Кроме того, можно добраться до станции «Семеновская» Арбатско-Покровской линии, воспользовавшись трамвайными маршрутами №№ 2, 11, 36, 46. До станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии ходят автобусы №№ 86, 86К, 171 и троллейбус №14.

Пассажиры станции «Сокольники» могут доехать до станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии, воспользовавшись автобусами №№ т32 и 332.