РИАМО - 18 фев. Ясная и морозная погода позволит жителям Подмосковья и Москвы наблюдать в ночь на 19 февраля Суперлуние, с начала 2019 года такого шанса наблюдать Луну жителям региона еще не выпадало, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на 19 февраля на небе взойдет самая большая Луна 2019 года. В этом году всего два суперлуния. Одно уже произошло 21 января и совпало с полным затмением Луны.

«В Москве и ее окрестностях интенсивно растет атмосферное давление, воздух прозрачный и чистый, февральская лазурь и яркое солнце слепят глаза. Это подарок жителям и гостям Москвы на день 18 февраля. Но и на предстоящую ночь небесная канцелярия приготовила не менее приятный сюрприз: ясной и в меру морозной ночью можно будет насладиться эффектным зрелищем – Суперлунием (самая большая Луна 2019 года)», – говорится в сообщении.

В этом году такого шанса еще не выпадало: то луна «мелковата», то небо затянуто облаками, отмечается в материале.

Полная Луна появится после 16 часов и к полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца, Суперлуна будет сиять в созвездии Льва.