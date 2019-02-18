РИАМО – 18 фев. В Москве из-за анонимных звонков о «минировании» в понедельник эвакуировали порядка 3 тысяч человек, взрывных устройств на «заминированных» объектах не обнаружено, в ТЦ «Город» еще ведется проверка, сообщает «Интерфакс».

«Экстренные службы Москвы по разным каналам получили в понедельник сигналы о «минировании» образовательных учреждений, торговых и бизнес-центров. Для проверки сигналов из зданий было эвакуировано порядка 3 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Угрозы получили школы №1228, 627, 1164 в трех административных округах Москвы, детский сад на Полтавской улице, бизнес-центр на улице Берзарина и ТЦ «Крон-парк» на Кронштадтском бульваре.

«По результатам проверок взрывных устройств на этих объектах не обнаружено. В настоящее время ведется проверка ТЦ «Город» на Рязанском проспекте», – добавил источник агентства.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.