РИАМО – 18 фев. Неизвестный ранил ножом мужчину в квартире дома на улице Салтыковская в столице, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Семнадцатого февраля в 00:44 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 00:01 из квартиры дома на улице Салтыковская нарядом скорой помощи мужчины 1971 года рождения. Его госпитализировали с тяжелой открытой проникающей черепно-мозговой травмой, колото-резаным ранением черепа и инородным телом в левой височной области.

«Установлено, что данные ранения пострадавший получил 16 февраля в 23:00 по указанному адресу, в ссоре, ножом от неизвестного. Следователем возбуждено уголовное дело по пункту «З» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сказал собеседник агентства.