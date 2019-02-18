РИАМО – 18 фев. В преддверии периода летнего дорожного строительства Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) завершил плановые работы на установке производства битума, по итогам которых повысились надежность и эффективность, говорится в сообщении пресс-службы Московского НПЗ.

«В ходе работ подготовлены более 1,2 тысячи метров трубопроводов, резервуары и колонны, дополнительно повышены надежность технологического процесса и эффективность работы установки. Все производственные процессы полностью автоматизированы. Установка оборудована системой герметичного налива, которая позволяет производить отгрузку в соответствии с самыми жесткими экологическими требованиями», - говорится в сообщении.

Битумная установка Московского НПЗ является одной из самых высокотехнологичных и крупнейших в Европе по объемам выпускаемой продукции. Технологии МНПЗ предусматривают возможность одновременного производства и отгрузки нескольких марок битумов, в том числе улучшенного качества.

«Точная реализация всех мероприятий по модернизации производства Московского НПЗ обеспечила рост эффективности всех производственных цепочек, частью которых является и установка производства битума. В 2018 году это дало рекордные показатели: совокупный объем выпуска битумных материалов возрос на четверть в сравнении с результатами 2017 года. Благодаря новым экологичным технологиям в дальнейшем предприятие увеличит выработку качественного топлива и нефтепродуктов», - отметил заместитель генерального директора Московского НПЗ по производству Олег Лазарев.

С применением битумных материалов МНПЗ строится и реконструируется половина всех автодорог Москвы, а также трассы Подмосковья. В частности, в 2018 году в рамках Петербургского международного экономического форума компания «Газпром нефть» подписала соглашение о поставке битума с правительством Московской области. Соглашение предусматривает организацию поставок широкого ассортимента современных дорожных битумов, полимерно-битумных вяжущих и инновационных битумопроизводных продуктов для развития сети автодорог в Подмосковье и увеличения срока службы дорожных покрытий.