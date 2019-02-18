РИАМО – 18 фев. Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации особняка Отто Листа в Глазовском переулке, построенного по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева, следующим шагом станет проведение реставрационных работ, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Особняк, расположенный по адресу: Глазовский переулок, дом 8, строение 1, является объектом культурного наследия регионального значения.

«Это трехэтажное здание было построено в 1898 году по проекту известного московского зодчего Льва Кекушева. Особняк обладает характерной для конца XIX века свободной планировкой, свойственной стилю модерн. В начале ХХ века домом владел Отто Адольфович Лист – хозяин крупнейшего московского завода. После него владелицей стала Наталья Кусевицкая, художница, жена Сергея Кусевицкого – известного контрабасиста и дирижера, музыканта оркестра Большого театра, основателя «Российского музыкального издательства». Сейчас в здании расположено представительство Калужской области», – отмечается в сообщении.

Чтобы провести комплекс работ по сохранению этого памятника – правообладателю необходимо разработать проект реставрации. Мосгорнаследие выдало ему задание на разработку научно-проектной документации.

«Особняк Листа считается первым московским зданием, построенным в силе модерн. Особую выразительность ему придает асимметрия, интересное решение углового балкона и живописное сочетание объемов. Безусловно, внимание также привлекают интересная форма окон особняка и мозаичное панно над входом, предположительно авторства архитектора Вильяма Валькота», – пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, особенностью здания является отсутствие богатого фасадного декора, например, масок или орнамента из листьев, что было свойственно Кекушеву в других произведениях.

Он добавил, что для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.

«В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством», – уточняется в материале.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.