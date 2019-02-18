РИАМО - 18 фев. Первый канал выложил видеозапись программы «Поле чудес», которая вызвала ажиотаж в Сети, в ролике видно, как зрители после окончания съемок забирают выложенную на игровом барабане еду с собой, сообщает Газета.ru.

«Первый канал опубликовал на своем YouTube-канале выпуск программы «Поле чудес» от 15 февраля. Внимание интернет-аудитории привлекло то, что зрители в студии программы в конце видеоролика подходят к игровому барабану и забирают съедобные подарки, которые принесли с собой гости передачи», – говорится в сообщении.

На 49-й минуте записи видно, что молодые люди, дети и подростки осторожно собирают продукты, а взрослые зрители и пенсионеры стремятся взять как можно больше. Часть зрителей принесли с собой пакеты, чтобы унести в них бесплатное угощение.

Под видео многие пользователи выразили отвращение, которое вызвал у них вид публики, собирающей еду. В тоже время часть из них объяснила такое поведение низким уровнем жизни, а часть – невоспитанностью. Были и комментаторы, которые отметили, что продукты, может быть, неудобно оставлять на хранение студии.

Телепередача «Поле чудес» выходит с 25 октября 1990 года. Леонид Якубович ведет программу с 1 ноября 1991 года.