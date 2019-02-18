РИАМО - 18 фев. Морозная погода ожидается в Подмосковье и Москве в День защитника Отечества, ночью температура опустится до минус 16 градусов, а уже 24 февраля немного потеплеет, днем температура может составить плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Суббота, 23 февраля: ночь – минус 16-11 градусов, облачно с прояснениями, небольшой снег. День: минус 9-4 градуса, облачно с прояснениями, небольшой снег», — говорится в сообщении.

В следующую ночь температура составит минус 10-5 градусов, будет облачно, пройдет небольшой кратковременный снег. Днем 24 февраля также будет облачно, временами пройдут небольшие осадки. Столбики термометров поднимутся до минус 2 – плюс 3 градусов.

День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля. Праздник отмечается с 1922 года. До 1946 года он назывался День Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года — День Советской армии и Военно-морского флота. Официальным выходным День защитника Отечества стал в 2002 году.

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