РИАМО - 18 фев. С помощью Госадмтехнадзора в Подмосковье устранено 395 нарушений на социально важных объектах за минувшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области было приведено в порядок 395 объектов. В том числе ликвидировано восемь утечек теплоносителя, восстановлена наружная изоляция 20-ти участков теплотрасс, 12-ти колодцев и тепловых пунктов. За неделю приведены в порядок 64 контейнерные площадки», – говорится в сообщении.

Благодаря сотрудникам ведомства восстановлено освещение на 45 пешеходных зонах, 18 улицах и 43 дворовых территориях региона.

Также были устранены нарушения на 85 детских площадках, приведены в порядок 15 ограждений вдоль дорог. В рамках полномочий Госадмтехнадзор пресек 11 нарушений тишины и покоя граждан, ликвидировано 73 единицы «рекламного мусора».

Инспекторы способствовали приведению в порядок одного места проведения земляных работ.