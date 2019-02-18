РИАМО - 18 фев. Новое общеобразовательное учреждение на 550 мест появится в городском поселении Тучково Рузского городского округа, соответствующий контракт на строительство заключен в начале февраля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Проект предполагает возведение трехэтажного строения с отдельными блоками для учеников младших и старших классов. Помимо учебных помещений, в здании запроектированы столовая, медпункт, библиотека, два спортивных и актовый залы. Кроме того, новая школа будет оборудована двумя лифтами», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Особенностью проекта является наличие на благоустраиваемой школьной территории учебно-опытной зоны, состоящей из участка цветочно-декоративных растений, полевых и овощных культур, плодово-ягодного питомника.

На открытом воздухе также будут оборудованы многофункциональные площадки для лекций, занятий живописью, биологией и наблюдений за атмосферными осадками. Для обеспечения необходимого уровня безопасности по периметру здания будет установлена современная система видеонаблюдения.

«Завершить строительные работы в школе планируется в 2020 году», – подчеркнул Тагиев.

Возведение объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство социальной инфраструктуры на 2019-2024 годы» за счет средств бюджета Московской области и муниципального бюджета округа.