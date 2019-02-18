РИАМО - 18 фев. Текущая неделя в Московском регионе будет сопровождаться скачками атмосферного давления, а к концу недели похолодает, и среднесуточная температура 22 февраля будет соответствовать последним числам января – самому холодному времени года, сообщается на сайте «Метеоновости».

На этой неделе в регионе будет очень нестабильное атмосферное давление. Оно начало расти в понедельник утром, а 19 февраля в середине дня снова станет падать. 20 февраля давление окажется уже на 10-12 единиц ниже нормального, а 21 февраля понизится до 734 миллиметров ртутного столба. 22 февраля оно вновь вырастет. При такой смене атмосферных образований вполне закономерны и ожидаемы колебания температуры, смена направлений и скорости ветра.

«В ночь на вторник, 19 февраля, северо-западный ветер в столице и Подмосковье поутихнет до 5-10 метров в секунду, а морозец окрепнет до минус 10 градусов в столице и до минус 14 градусов по области. Днем при переменной облачности порадует солнце, погода без осадков, температура в Москве от 0 до минус 2 градусов, по области диапазон: 0 – минус 5 градусов», - говорится в сообщении.

Ночью 20 февраля в Москве минус 4-2 градуса, в Подмосковье – минус 7-2 градуса, холоднее всего будет на востоке и юго-востоке области. Днем в регионе пройдет небольшой снег, в столице к вечеру потеплеет до плюс 1-3 градусов, в Подмосковье теплее всего будет на северо-западе и западе до плюс 2 градусов, на востоке и юге еще местами до минус 2 градусов.

«21 февраля под влиянием циклона, погода некомфортная, со снегом. Сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, местами поднимет метель. Ночью и утром в Москве - 0 – минус 2 градуса, а днем в тылу циклона начнется адвекция арктического воздуха, и похолодает градусов на 5», - добавляется в материале.

В ночь на 22 февраля ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду, к утру температура понизится до минус 14-9 градусов, может пойти небольшой снег. Днем сохранятся сильный ветер и мороз до минус 11-6 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать последним числам января, самому холодному времени года.