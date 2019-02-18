РИАМО – 18 фев. В Третьяковской галерее в Москве в ближайшее время откроется временная выставка норвежского живописца Эдварда Мунка, его самым известным полотном считается «Крик», к этому событию музейные работники готовятся основательно, все картины будут перевезены на специальных фурах, снабженных датчиками слежения, следует из данных технического задания, опубликованного на сайте портала закупок.

Такие меры были предприняты после известной кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в январе текущего года.

«Оказание комплекса услуг по транспортировке музейных предметов для временной выставки по искусству «Эдвард Мунк. Танец жизни». Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», – отмечается в тексте технического задания.

Известно, что за охрану ценного груза будет отвечать вооруженное и военизированное сопровождение, передвигающееся на отдельном автотранспорте.

Транспортировку проведут в кратчайшие сроки с минимальным количеством остановок по заранее разработанному маршруту следования, согласованному с Третьяковской галереей.

Согласно данным, опубликованным на сайте Третьяковки, экспозиция норвежского импрессиониста пройдет в Лаврушинском переулке с 15 апреля и по 14 июля.

«Выставка Эдварда Мунка продолжит в Третьяковской галерее серию показов европейских художников, чье творчество оказало влияние на русскую культуру, служило ориентиром для отечественных мастеров: «Уистлер и Россия» (2006), «Пит Мондриан. Путь к абстракции» (2013), «Джорджо де Кирико» (2017) и другие. Такие проекты позволяют увидеть новые контекстные сопоставления европейского и русского искусства», – уточняется на сайте Третьяковской галереи.