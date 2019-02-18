РИАМО - 18 фев. В пунктах сбора елок в рамках акции «Елочный круговорот» в столице собрали уже более 25,4 тысячи деревьев, елки на утилизацию можно принести до 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Акция «Елочный круговорот» проходит в Москве с 9 января по 1 марта. Открыты 473 пункта сбора новогодних елок: 13 – на природных территориях и 460 – на территории префектур.

«С момента начала акции «Елочный круговорот» москвичи принесли на пункты сбора более 25,4 тысячи новогодних деревьев. Акция «Елочный круговорот» в 2019 году проходит в Москве с 9 января по 1 марта», - говорится в сообщении.

Приемка елей, сосен, пихт на утилизацию у горожан проводится бесплатно. Все собранные деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.

Акция проводится в столице с 2016 года. В 2017 году в Москве было собрано 565 новогодних деревьев, а в 2018 году - уже около 7 тысяч.