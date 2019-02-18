РИАМО - 18 фев. Сервис «Яндекс.Такси» информирует пользователей о перекрытиях дорог вблизи закрытых станций Сокольнической линии метро и предлагает вызвать такси в ближайшее оптимальное место посадки, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Сейчас зоны вокруг закрытых станций перекрыты - это значит, что туда нельзя вызвать такси или подъехать на общественном транспорте. Приложение «Яндекс.Такси» предупреждает своих пользователей об этом и предлагает им вызвать такси в ближайшее оптимальное место посадки», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что резкого роста спроса в районе временно закрытых станций метро не наблюдается.

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

На время закрытия станций запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Он связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». Автобусы курсируют каждую минуту с остановками у станций. Также на 50% (до пяти минут в часы пик) сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на них бесплатный.

Поезда по «красной» ветке курсируют только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.