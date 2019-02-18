РИАМО – 18 фев. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал капитальный ремонт многоэтажного жилого дома в Басманном районе на улице Чаплыгина, дом №16, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сегодня в столице активно реставрируются здания, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. При проведении капитального ремонта улучшается не только внешний вид таких домов, но и уровень их безопасности и надежности.

«Так, в Басманном районе отремонтируют двухсекционный пятиэтажный жилой дом на улице Чаплыгина, построенный в 1955 году по индивидуальному проекту. Капитальный ремонт предусматривает фасадные работы, ремонт подъездов, кровли, а также чердачных и подвальных помещений», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Фасадные работы включают в себя локальную окраску наружных стен и цоколя здания, а также ремонт элементов водосточной системы и металлической пожарной лестницы. В рамках проекта предполагается окраска оконных откосов, перемычек по подготовленной поверхности и оконных рам с предварительной расчисткой. Кроме того, проектом запланирована замена оконных отливов, входных дверей и дверей подвала.

В рамках обеспечения безопасности запланировано огнебиозащитная обработка деревянных конструкций стропильной системы и устройство крепления для страховочных веревок. Кроме того, предполагается замена покрытия и ограждения кровли, люков выхода на чердак, а также слуховых окон и жалюзийных решеток.

В ходе ремонта запроектирован демонтаж старых и устройство новых оконных блоков в местах общего пользования. Проектом предусматривается замена существующего покрытия полов из керамогранитной плитки на лестничных клетках, междуэтажных площадках и тамбурах, а также обновление покрытия стен подъездов.

Восстановительный ремонт будет выполнен в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, включая восстановление настенной керамической плитки в санузлах, ванных комнатах и на кухнях.