РИАМО - 18 фев. Работы по капитальному ремонту Маяковского тоннеля под Триумфальной площадью займут несколько месяцев и завершаться в конце апреля текущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Шестиполосный тоннель длиной более 470 метров был построен в 1959-1960 годах и ни разу капитально не ремонтировался», – отметил Бирюков.

Он уточнил, что главная цель капремонта, начатого в январе 2019 года, – переустройство дренажной системы для недопущения скопления воды.

«В настоящий момент ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтажу облицовки тоннеля с ограничением дорожного движения до двух полос – по одной в каждую сторону», – пояснил заместитель мэра.

Он отметил, что проектом капремонта предусмотрена перекладка 325 погонных метров труб дренажной системы.

«Работы в Маяковском тоннеле завершатся до конца апреля», – добавил Бирюков.

Маяковский тоннель – транспортная развязка на пересечении Садового кольца и Тверской улицы, которая соединяет Большую Садовую и Садовую-Триумфальную улицы.