РИАМО – 18 фев. Молодого парня избили и ограбили в квартире случайной знакомой в центре Москвы, ранее заявитель познакомился с девушкой в соцсетях, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД по столице.

В ОМВД России по району Хамовники поздно вечером 16 февраля поступило заявление от мужчины 1990 года рождения. Он рассказал о том, что познакомился в социальных сетях с девушкой, которая пригласила его в гости по адресу: Малый Власьевский переулок, дом №3, корпус 1.

«После встречи в квартире появились трое неизвестных граждан, которые начали запугивать, угрожать и требовать денежные средства у заявителя, надели на руки наручники, нанесли телесные повреждения, забрали мобильный телефон, банковские карты, паспорт, часы, наушники и перевели денежные средства на сумму 4 тысячи рублей на другую банковскую карту», – сказал собеседник агентства.

После неизвестные отпустили потерпевшего и сообщили, что нужно достать еще денежных средств, чтобы мужчине вернули похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».