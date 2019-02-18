РИАМО - 18 фев. В рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» уже более 1,2 тысячи жителей сдали экзамен, родители проходят все этапы сдачи ЕГЭ, которые предстоит пройти их детям-выпускникам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Московская область активно поддерживает всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Пройти испытание уже смогли родители выпускников из 11 муниципалитетов Подмосковья – всего более 1,2 тысячи человек», – сказала Забралова.

Она отметила, что акция в точности повторяет условия экзамена, который уже через несколько месяцев напишут выпускники 2019 года.

«Участники проходят в аудиторию пункта проведения экзамена через охрану и металлодетекторы, имея при себе лишь паспорт и гелевую черную ручку. За происходящим в режиме онлайн наблюдают видеокамеры. Данное мероприятие ежегодно пользуется высокой популярностью среди родителей – в прошлом году в ней приняли участие почти 3 тысячи человек», – подчеркнула Забралова.

Она добавила, что в этом также фиксируется повышенный интерес. Акция продлится до 28 февраля и охватит все муниципалитеты.

«На сегодняшний день участие в ней уже приняли жители Красногорска, Королева, Истры, Дубны, Дзержинского, Химок, Долгопрудного, Жуковского, Серпухова, Красноармейска и Богородского городского округа», – перечислила Забралова.

Предварительные даты проведения акции в Московской области размещены на сайте министерства образования Московской области/