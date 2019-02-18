РИАМО - 18 фев. Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проведет проверку на строительстве детского парка развлечений «Остров мечты» на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Парк развлечений возводится в Нагатинской пойме, участок №1 (ЮАО, Нагатинский затон). На объекте ведутся фасадные работы, прокладка внутренних инженерных коммуникаций и монтаж металлоконструкций тематических павильонов.

«Специалисты проверят ход работ в тематической зоне. Обследуют качество выполненных фундаментов отдельно стоящих аттракционов и несущих конструкций тематических павильонов. Кроме того, проверят соответствие фасадных конструкций требованиям проектной документации, в том числе соответствие свойств пожарной опасности примененных строительных материалов», – сообщил председатель комитета Олег Антосенко.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз обследует 50 объектов строительства, выполнит 435 исследований.

Кроме того, плановые проверки пройдут на строительстве южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского» и Кожуховской линии на отрезке «Авиамоторная» – «Некрасовка». Эксперты также обследуют строительство улично-дорожной сети на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил Антосенко.

Парк развлечений «Остров мечты» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Это будет первый в России всесезонный парк развлечений. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.