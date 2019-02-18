РИАМО - 18 фев. В столице появится специализированный офис, который поможет найти работу наиболее уязвимым людям на рынке труда, сообщила журналистам первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

«Мы создаем новый центр. Он будет называться «Моя карьера». Смысл его в том, что туда могут приходить люди, которые наиболее социально уязвимые на рынке труда. Это женщины, которые находятся в декрете с ребенком, это молодежь, которая впервые ищет работу и еще не имеет опыта, это люди-инвалиды, которым тяжело искать работу. Всем им мы бы хотели помочь», - сказала Александрова.

Она добавила, что в столичных центрах занятости пристально следят за тем, чтобы людям было как можно проще и удобнее искать работу. Всего в прошлом году работу нашли около 54 тысяч москвичей, обратившихся в центры занятости.