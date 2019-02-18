РИАМО – 18 фев. Полиция Москвы завершила расследование уголовного дела по обвинению одного из бывших руководителей дирекции сопровождения финансовых операций столичного банка в хищении свыше 5 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Как было установлено в ходе расследования, начальник управления расчетных и депозитных операций дирекции сопровождения финансовых операций учреждения, имея право доступа к автоматизированным системам банка по управлению его внутренними счетами, разработала план хищения денежных средств.

«Так, в январе 2015 года она использовала специальное программное обеспечение для формирования платежного документа – мемориального ордера, в который внесла недостоверные сведения, а в качестве получателя платежа указала подконтрольный ей расчетный счет, открытый в дополнительном офисе финансово-кредитного учреждения. Аналогичным способом в период с 2015 по 2017 год женщина совершила хищение денежных средств банка на общую сумму свыше 5 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ «Мошенничество». В феврале текущего года фигурантке было предъявлено обвинение в совершении 61 эпизода мошенничества. В настоящее время обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела.