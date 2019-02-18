РИАМО – 18 фев. С 23 февраля до 10 марта в «Аптекарском огороде» проведут выставку «Репетиция весны», гости смогут увидеть около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов на 2 месяца раньше природного срока, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Репетиция весны» – это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие – на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя», – отмечается в сообщении.

Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает хитрая методика под названием «выгонка»: для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время. «Выгонка» требует от садовода знаний и сноровки.

«В честь открытия выставки 23 февраля в 19:00 – тропический концерт «Романтики в саду. От Шуберта до Шопена» с шедеврами эпохи романтизма на духовых и струнных в исполнении музыкантов из известного консорциума Simple Music посреди пальм, цветущих цитрусовых, фейхоа и исторических фасадов», – заключается в материале.