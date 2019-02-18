РИАМО - 18 фев. В Москве центры занятости переедут в офисы «Мои документы» к лету текущего года, в тестовом режиме горожан уже начали принимать в центрах госуслуг районов Нижегородский и Лефортово, сообщила журналистам первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

«Сегодня мы анонсируем очень важный проект для всех москвичей, это поможет им искать работу. Центры помощи людям по поиску работы переедут в комфортные офисы «Мои документы». Это важно, потому что эти места хорошо оборудованы, здесь есть электронные очереди, что поможет регулировать поток людей. Горожане привыкли получать услуги в одном месте, это практика, которая зарекомендовала себя и нравится москвичам», – сказала Александрова.

По ее словам, за месяц центры госуслуг районов Нижегородский и Лефортово в поисках работы посетили уже более 2 тысяч человек.

Она добавила, что до конца года в столице будут открыты четыре флагманских офиса центра занятости с расширенным списком услуг: обучением, оценкой, профориентацией и взаимодействием с работодателями.

Во всех столичных офисах «Мои документы» центры занятости появятся летом 2019 года. В них будут внедрены все современные технологии поиска работы, которые используют все эффективные агентства по поиску работы, заключила замглавы департамента труда и соцзащиты.