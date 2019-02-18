РИАМО – 18 фев. Новый пешеходный переход оборудуют через Павелецкую железную дорогу в районе Варшавского шоссе в Москве, для маломобильных граждан предусмотрена установка напольных тактильных указателей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Подведомственное департаменту строительства города Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс на выполнение подрядных работ по строительству пешеходного перехода через железнодорожные пути Павелецкого направления.

«Новый подземный пешеходный переход обеспечит жителям быстрый и безопасный путь от Варшавского до Загородного шоссе», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 272,6 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 15 марта 2019 года.

«Подземный пешеходный переход пройдет под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД у стадиона «Труд» в районе по Варшавскому шоссе, владение 14, строение 3», – уточняется в пресс-релизе.

Длина пешеходного тоннеля составит 64 метра, ширина прохожей части – 4 метра.

«Переход будет иметь два выхода, оборудованных лестничными сходами и лифтами. Лестничные сходы защитят от атмосферных осадков композитными материалами, установят автоматизированную систему снегоудаления. Пешеходный переход оснастят антивандальными светильниками», – перечисляется в сообщении.

Для маломобильных граждан предусмотрена установка напольных тактильных указателей.

«Решение о строительстве данного пешеходного перехода принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании обращения москвичей», – заключил Бочкарев.