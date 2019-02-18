РИАМО - 18 фев. В Александровском саду столицы 21 февраля сотрудники АО «Мосгаз» проведут торжественную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В церемонии примет участие свидетель исторического зажжения Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в 1967 году, ветеран Великой Отечественной войны и газового хозяйства Николай Морозов, а также руководство предприятия и почетные гости.

«Торжественная профилактика газогорелочного устройства символа великой Победы – работа повышенной сложности, к которой привлекаются лучшие специалисты газового хозяйства Москвы. АО «Мосгаз» с самого первого дня зажжения Вечного огня у стен Кремля занимается его обслуживанием, для специалистов предприятия это пост №1», – говорится в сообщении.

Пламя мемориала уже 51 год не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь. Оно негасимо. Тем не менее, это не чудо, а сложное техническое устройство, которое нуждается в регулярном техосмотре. Три запальника обеспечивают трехкратное резервирование стабильного горения пламени в любую погоду.

«Во время профилактических мероприятий звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону. Каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, а в случае необходимости заменят платиновую спираль. Чтобы символ великой Победы – Вечный огонь – полностью оправдывал свое название, в период профилактики пламя будет перенесено на временную горелку специальным факелом», – поясняется в материале.

Завершится профилактика возвращением пламени на звезду мемориала.

Седьмого мая 2019 года исполнится 52 года со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Ежемесячно и перед такими государственными праздниками, как День защитника Отечества и День Победы, специалисты «Мосгаза» проводят обязательную профилактику уникального газогорелочного устройства.

В 1967 году в Москву на бронетранспортере доставили факел, зажженный от Вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза Алексей Маресьев, именно он передал факел Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Восьмого мая 1967 года у стен Кремля был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».

Факел до сих пор сохранил свою работоспособность, сейчас он хранится в музее «Мосгаза». Компания с самого первого зажжения занимается обслуживанием горелки Вечного огня в Александровском саду.