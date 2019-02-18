РИАМО - 18 фев. В текущем году свыше 450 медицинских специалистов привлекут для работы на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В 2019 году в Московской области планируется привлечь для работы в учреждениях здравоохранения региона 461 медицинского специалиста, из них 343 – участковые врачи-терапевты и педиатры, а 118 – узкие специалисты», – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что преодоление кадрового дефицита в подмосковных больницах и поликлиниках – одна из ключевых задач, обозначенных губернатором региона Андреем Воробьевым.

«Кадры решают все – от профессионализма врачей, работающих на местах, напрямую зависит качество оказания медицинской помощи населению. Поэтому для нас важно, чтобы привлекаемые специалисты имели высокий уровень подготовки», – подчеркнул Матвеев.

Министр напомнил, что в Московской области предусмотрены меры поддержки медицинских специалистов, работающих в подмосковных медучреждениях.

Среди них: программа по обеспечению медиков жильем – «Социальная ипотека», программа «Земский доктор» – поддержка врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также так называемая «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.