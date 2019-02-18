РИАМО - 18 фев. Свыше 90 памятников Подмосковья привели в порядок по указанию Госадмтехнадзора накануне Дня защитника Отечества в рамках ежегодной операции «Мемориал», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В рамках акции состоялись надзорные мероприятия за состоянием и содержанием мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья.

«Инспекторы ведомства вместе с общественниками из «Молодой Гвардии Единой России», «ЮнАрмии», Российского военно-исторического общества проинспектировали памятники во всех муниципальных образованиях области. От снега и наледи очищены 93 мемориала, убрана прилегающая территория», – говорится в сообщении.

Например, на территории Рузского городского округа по требованию сотрудников Госадмтехнадзора была приведена в надлежащее состояние территория памятника Зое Космодемьянской на 86-м километре Минского шоссе. Территория очищена от снега и наледи, обработана противогололедными материалами.

В городском округе Павловский Посад за неделю по предписаниям инспекторов территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области два памятника очищены от снега и наледи, вывезен складируемый снег.

В Электростали проверен мемориал «Вечный огонь», у которого захоронены 18 воинов, погибших в Великой отечественной войне. В оперативном режиме мемориал был приведен в порядок – очищен от снега.