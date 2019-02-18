РИАМО - 18 фев. В Одинцове прошел Кубок Московской области по лыжным гонкам на призы Ларисы Лазутиной, в нем приняли участие свыше 500 лыжников, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Соревнования проводились в следующих возрастных категориях: юноши и девушки 2005-2006 года рождения, юноши и девушки 2007 года рождения и младше. Участники лыжного забега прошли 3 километра классическим стилем», – говорится в сообщении.

Победителем и призерами среди юношей 2005-2006 года рождения стали: Арсений Власов (07:16,5), Герман Панов (+00:16,6) и Вячеслав Мамичев (+00:19,7). У девушек в аналогичной возрастной категории тройка на пьедестале распределилась следующим образом: первое место заняла Ирина Головатюк (08:13,2), второе место заняла Екатерина Кувшинова (+00:24,3), а третьим результатом стало выступление Марии Котовой (+00:31,1).

У юношей и девушек 2007 года рождения и младше победителями стали Артем Корнеев (08:16,0) и Софья Богословская (09:19,6). Призовые места в данной возрастной категории среди юношей также заняли Даниил Дроздов (+00:43,7) и Илья Лапшов (+00:45,7). У девушек второе и третье места заняли Полина Забалуева (+00:01,5) и Светлана Павлова (+00:13,5).

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров приняли участие президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, победитель зимних Олимпийских игр в Сочи Александр Легков и заслуженный мастер спорта России Лариса Лазутина.

«Завершился четвертый тур Кубка Московской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы пятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. Впереди у нас еще множество гонок на призы Олимпийских чемпионов и призеров. К примеру, 23 числа в Химках пройдут соревнования на призы Анфисы Резцовой. В Головино 25 февраля состоится Кубок области среди юношей и девушек на призы Александра Завьялова. Там же 2 марта пройдут соревнования на призы Светланы Нагейкиной. Завершит цикл гонка имени Александра Легкова, которая состоится в Пересвете 16 марта», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.