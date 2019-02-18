РИАМО - 18 фев. Полицейские расследуют кражу в Одинцове, где злоумышленник вынес из дома денег и ювелирных украшений почти на 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Накануне в дежурную часть отделения полиции обратился житель Одинцова 1972 года рождения с заявлением о том, что в его дом путем отжатия пластикового окна на первом этаже, проник неизвестный, и похитил денежные средства, ювелирные изделия. Сумма ущерба – более 2,8 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.