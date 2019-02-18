РИАМО - 18 фев. В 2019 году в Подмосковье планируют открыть все девять комплексов по переработке отходов, это нужно, чтобы окончательно ликвидировать городские свалки, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На совещании также обсуждались вопросы, связанные с уборкой общественных пространств в зимний период и новым порядком обращения с отходами.

«Обращаю внимание и блок ЖКХ, и всех глав муниципальных территорий на важность уборки тротуаров, наледи, сосулек – эта работа имеет важное значение, жители информируют об этом и на портале «Добродел», и на личной почте», – сказал Воробьев.

Он добавил, что также будут обсуждаться мероприятия, связанные с мусором, его раздельным сбором, наличием двух баков для отходов, а также рекультивацией полигонов.

«Наша задача – открыть все девять комплексов по переработке отходов в 2019 году, чтобы ликвидировать окончательно городские свалки, которые раздражают людей. Жители справедливо требуют как можно быстрее закрыть старые полигоны», – заключил губернатор.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Доля складируемого на свалках Подмосковья мусора снизится до 18% к 2030 году>>