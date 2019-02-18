РИАМО – 18 фев. В рамках операции «Комфортная зима» за неделю инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели надзорные мероприятия в регионе, в ходе которых проконтролировали соблюдение предусмотренных областным законодательством правил уборки выпавшего снега и образовавшейся наледи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Помимо этого, были очищены от снега парковки и пандусы в 19 дворах, где проживают граждане с ограниченными возможностями.
«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок зимней уборки в первую очередь находятся социально значимые объекты (школы, детсады, больницы), а также территории с массовым пребыванием людей: улицы, дворы, площади», – уточняется в материале.
Инспекторы следят, чтобы своевременно очищались от снега и наледи детские игровые площадки, общественные пространства, пешеходные зоны, площадки перед социальными и торговыми объектами.
«Наибольшее количество нарушений устранено в Балашихе, Солнечногорске и Видном», – заключается в материале.
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