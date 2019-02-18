РИАМО – 18 фев. В рамках операции «Комфортная зима» за неделю инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели надзорные мероприятия в регионе, в ходе которых проконтролировали соблюдение предусмотренных областным законодательством правил уборки выпавшего снега и образовавшейся наледи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По результатам надзора за ходом зимней уборки в Подмосковье за неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области налажена зимняя уборка на 667 объектах. В том числе налажена очистка от снега и наледи 160 пешеходных маршрутов, 298 дворов, 148 кровель нежилых зданий», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, были очищены от снега парковки и пандусы в 19 дворах, где проживают граждане с ограниченными возможностями.

«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок зимней уборки в первую очередь находятся социально значимые объекты (школы, детсады, больницы), а также территории с массовым пребыванием людей: улицы, дворы, площади», – уточняется в материале.

Инспекторы следят, чтобы своевременно очищались от снега и наледи детские игровые площадки, общественные пространства, пешеходные зоны, площадки перед социальными и торговыми объектами.

«Наибольшее количество нарушений устранено в Балашихе, Солнечногорске и Видном», – заключается в материале.