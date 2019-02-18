РИАМО – 18 фев. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям установило нарушение земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 3,3 гектара в городском округе Щелково, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Участок принадлежит на праве собственности садоводческому некоммерческому товариществу (СНТ) «Мечта».

«В результате проверки управлением выявлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», – отмечается в материале.

За выявленные нарушения СНТ «Мечта» привлечено управлением к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

За неуплату штрафа в срок управлением в отношении СНТ «Мечта» составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в судебный участок для принятия решения.