РИАМО - 18 фев. В Москве завершился прием заявок на премию города в области архитектуры и градостроительства – 2019, всего подано 75 заявок, из которых 62 было одобрено для прохождения в первый тур голосования, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Проекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в лист номинантов, из числа которых будет выбраны победители», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Премия может быть присуждена автору либо коллективу авторов, чей вклад в работу был решающим. К рассмотрению принимаются проекты, получившие свидетельства об архитектурно-градостроительном решении (АГР), выданные и утвержденные в 2018 году. Победители получат награды в размере 1 миллиона рублей каждая.

Заявки подали как бюро, победители и номинанты прошлых лет, – «Проект Меганом», SPEECH, «Цимайло Ляшенко и Партнеры», Сергей Скуратов Architects, Архитектурное бюро «Остоженка», «ТПО Резерв», UNK project – так и компании, впервые принимающие участие в премии.

Определять лучших будет экспертное жюри под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. В состав экспертного совета входят Евгений Асс, ректор Архитектурной школы «МАРШ», Юлия Бурдова, партнер Buromoscow, Михаил Посохин, генеральный директор «Моспроект-2» имени М.В. Посохина, Николай Шумаков, президент Союза Московских архитекторов, главный архитектор Метрогипротранса, Вадим Греков, управляющий директор ОАО «Моспроект-4», Юлия Шишалова, главный редактор журнала «Проект Россия», Петр Кудрявцев, партнер бюро Citymakers, председатель комиссии по градостроительной политике, архитектуре и строительству Общественной палаты Москвы, Сергей Георгиевский, генеральный директор Агентства стратегического развития «Центр» и другие.

Премия присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в Москве. Награждение победителей приурочено к празднованию Дня архитектора 1 июля.

Как напоминается в материале, до 2017 года Москомархитектура в течение пяти лет отмечала лучшие проекты в рамках «Премии Архсовета Москвы». С 2017 года премия была реорганизована в премию города Москвы в области архитектуры и градостроительства.