РИАМО – 18 фев. В Москве обучили более 1,6 тысячи водителей наземного транспорта за год, для повышения качества пассажирских перевозок в учебно-курсовом комбинате «Мосгортранса» каждый год проводят курсы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Теоретические и практические занятия проводят инструкторы с многолетним опытом работы.

«В минувшем году категорию D получили 1,5 тысячи водителей, еще 111 – обучили управлению трамваем. В нашем учебно-курсовом комбинате водители и технические специалисты проходят подготовку и переподготовку по более чем 90 программам, которые в том числе помогают повысить безопасность движения и повысить качество обслуживания пассажиров», – отметил директор учебно-курсового комбината ГУП «Мосгортранс» Антон Балехов.

Кроме того, в 2018 году около 400 водителей прошли переподготовку для управления электробусом.

«Обучение водителей продолжается: специальные курсы организуют с участием инструкторов от компаний-производителей инновационного транспорта», – дополняется в материале.

Сегодня в аудиториях и лабораториях учреждения созданы все условия для комфортного обучения водителей наземного городского транспорта, а также рабочих, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава.

«Классы оснащены современными мультимедийными интерактивными комплексами, наглядными пособиями и техническими средствами обучения. Практическое вождение проводят на площадке, расположенной на территории учебного комбината», – уточняется в материале.

После сдачи квалификационного экзамена и получения водительского удостоверения молодые водители проходят стажировку в трамвайных депо, автобусных парках.

Для повышения качества пассажирских перевозок в учебно-курсовом комбинате «Мосгортранса» каждый год проводят курсы, посвященные безопасности дорожного движения, эксплуатации подвижного состава и культуре обслуживания пассажиров.