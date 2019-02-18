РИАМО - 18 фев. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство ледовой тренировочной базы «Снегири» в деревне Марушкино новой Москвы. объект будет возведен за счет инвестора, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект возведут по адресу: деревня Марушкино, участок 2 (НАО, Марушкинское). Современный тренировочно-оздоровительный спортивный центр будет оборудован двумя искусственными катками – полноразмерным (так называемый «канадка» размером 26 на 56 метров) и малым (30 на 15 метров), а также универсальным и тренажерными залами», - говорится в сообщении.

Здесь смогут проводиться тренировки и соревнования не только по традиционным ледовым видам спорта – хоккею с шайбой, фигурному катанию, но и волейболу, баскетболу, сквошу. Кроме того, в свободное от тренировок время на льду предполагается организовывать массовые катания на коньках.

Общая площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Центр будет построен полностью за счет инвестора.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам привлекаются специалисты центра экспертиз, которые проводят необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.