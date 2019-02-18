РИАМО – 18 фев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает Федеральное агентство новостей.

При этом Песков призвал дождаться детальной информации от правоохранительных органов.

«Можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению. Он может быть признан виновным только по решению суда», – напомнил он.

Пресс-секретарь также отметил, что в Кремле тщательно следят за ситуацией и рассчитывают, что это никак не отразится на инвестиционном климате в России.

«Мы знаем об инвестиционной активности Майкла Калви на протяжении многих лет. Давайте дождемся информации», – резюмировал Песков.

Основатель крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В рамках расследования задержаны сам Калви и еще пять человек, которые арестованы Басманным судом. Калви обвинения в свой адрес не признал и назвал их лживыми. В частности, в лживом доносе он обвинил члена правления банка «Восточный» Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна. По мнению Калви, эти обвинения спровоцированы «корпоративным конфликтом» в банке.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР.

Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.