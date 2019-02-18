РИАМО - 18 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат поощрять малоэтажное индивидуальное строительство, также строительный блок Подмосковья должен подготовиться к переходу работы отрасли на эскроу-счета, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с защитой прав граждан – участников долевого строительства. Данная тема обсуждалась на расширенном заседании президиума Государственного совета, которое прошло 12 февраля в Республике Татарстан под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Под руководством президента прошел президиум Государственного совета, где обсуждалась жилищная политика. Вы знаете, что с 1 июля мы переходим на эскроу-счета. Вся система будет работать по-другому, и цель этой реформы – гарантированное предоставление жилья человеку, который заплатил деньги», – сказал Воробьев.

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков, чтобы это больше не повторялось.

«Я очень рассчитываю, что наш строительный блок готовится к переходу на новый формат, и наша задача – уже сейчас быть внимательными к тому, чтобы при этом переходе не допустить каких-либо потрясений, каких-либо неприятностей. «Человек должен быть защищен» – так сказал президент, так мы должны работать у себя в регионе. Мы будем дальше поощрять малоэтажное индивидуальное строительство в Подмосковье – это наша стратегическая задача», – подчеркнул губернатор.

Ранее в ходе заседания президиума Госсовета Путин поручил руководителям субъектов РФ оперативно решать проблемы обманутых дольщиков.