РИАМО - 18 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат поощрять малоэтажное индивидуальное строительство, также строительный блок Подмосковья должен подготовиться к переходу работы отрасли на эскроу-счета, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с защитой прав граждан – участников долевого строительства. Данная тема обсуждалась на расширенном заседании президиума Государственного совета, которое прошло 12 февраля в Республике Татарстан под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина.
Он добавил, что это необходимо для того, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков, чтобы это больше не повторялось.
«Я очень рассчитываю, что наш строительный блок готовится к переходу на новый формат, и наша задача – уже сейчас быть внимательными к тому, чтобы при этом переходе не допустить каких-либо потрясений, каких-либо неприятностей. «Человек должен быть защищен» – так сказал президент, так мы должны работать у себя в регионе. Мы будем дальше поощрять малоэтажное индивидуальное строительство в Подмосковье – это наша стратегическая задача», – подчеркнул губернатор.
Ранее в ходе заседания президиума Госсовета Путин поручил руководителям субъектов РФ оперативно решать проблемы обманутых дольщиков.
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