РИАМО – 18 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили участок сельскохозяйственного назначения в Дмитровском округе, который зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В феврале 2019 года управлением Россельхознадзора по результатам проверки представленных администрацией Дмитровского округа материалов выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения, площадью 37,01 гектара. Участок расположен в Дмитровском городском округе и принадлежат И.Н. Миловой на праве собственности.

«Собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участок зарос сорной (осот, пырей ползучий, лютик, сныть) и древесно-кустарниковой растительностью, отсутствует паспорт плодородия», – отмечается в материале.

За невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв управлением Милова привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.